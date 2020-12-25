Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае нападения России на Украину со стороны оккупированного Крыма будет большая война, и будут мобилизованы и мужчины, и женщины.

«Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», - сказал он в интервью Фокусу.

Говоря о ситуации на Донбассе на сегодняшний день, Зеленский отметил, что сделано «многое из того, о чем договорились».

«Кроме обмена, мы открыли КПВВ «Счастье» и «Новотроицкое», больше строили дорог в Донецкой и Луганской областях. Чтобы та сторона видела, как мы относимся к нашим территориям. Еще строили в Закарпатской области, где нам говорили, что венгры вкладывают деньги в Украину, а Украина в свою страну – нет. Я хотел показать, что мы делаем по-другому. Также дороги строились в Херсонской области. У нас была задача показать людям в Крыму, что здесь делается. Это геополитический шаг, связанный с инфраструктурой. И в асфальт мы ничего не закатывали», - отметил президент.

Зеленский также заявил, что лично он бы вышел из минских договоренностей.

«Как я и сказал на одном из брифингов, считаю, что мы из минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО. Но лично я бы вышел», - пояснил он.