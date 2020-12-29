также в разделеПолитика
СНБО одобрил законопроект о лишении свободы за ложь в декларациях 13
Зеленский на 2 месяца отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ 15
Президент подписал закон об админпротоколах в отношении судей 11
Зеленский провел заседание СНБО по преодолению конституционного кризиса 12
Кушнир: Власть во главе с Зеленским пытается помешать производить вакцину от коронавируса, о которой Медведчук договорился с Путиным 27
Закон об особом статусе Донбасса вступил в силу 17
В «Слуге народа» назвали «исторические» достижения Рады за год 23
Суд арестовал имущество лидера Партии венгров Украины 19
Медведчук об отказе власти от вакцины «Спутник V»: Они должны нести ответственность за эти преступные действия по отношению к здоровью и жизни украинских граждан 46
У фракции «Голос» – новое руководство 19
В КСУ отреагировали на возможное отстранение Тупицкого 47
Кулеба: Контроль РФ над Беларусью приведет к военному окружению половины Украины 21
Ермак рассчитывает на встречу нормандских советников в январе 14
Песков: Путин прекрасно осведомлен о ситуации в Украине, поскольку общается с Медведчуком 56
Разумков уверяет, что у него нет конфликтов с Зеленским 20
«Жму руку, обнимаю»: Порошенко продолжает наполнять государственный бюджет РФ 163
Кремль сетует на отсутствие контактов с нынешней властью Украины 26
Зеленский поздравил с Днем контрразведки Службы безопасности Украины 28

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Сергея Кривоноса от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Соответствующий указ № 604/2020 глава государства подписал 29 декабря.

Согласно документу, Кривонос направлен в распоряжение Министерства обороны Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что в случае нападения России на Украину со стороны временно оккупированного РФ Крыма «будет большая война» и мобилизация как мужчин, так и женщин.

В свою очередь Кривонос заявил, что идея президента массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России нереалистична, потому что большинство украинцев не готовы к этому идеологически и не обучены.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги