Президент Украины Владимир Зеленский освободил Сергея Кривоноса от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Соответствующий указ № 604/2020 глава государства подписал 29 декабря.

Согласно документу, Кривонос направлен в распоряжение Министерства обороны Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что в случае нападения России на Украину со стороны временно оккупированного РФ Крыма «будет большая война» и мобилизация как мужчин, так и женщин.

В свою очередь Кривонос заявил, что идея президента массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России нереалистична, потому что большинство украинцев не готовы к этому идеологически и не обучены.