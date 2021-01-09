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Канцлер Германии Ангела Меркель ожидает в ближайшие недели самую тяжелую фазу пандемии COVID. На сегодня страна должна стремиться к снижению уровня заболеваемости.

Об этом она заявила в обращении, опубликованном на сайте правительства Германии.

«Это вторая опасная волна пандемии, которую переживает наша страна и многие европейские страны. Следующие недели зимы станут самой тяжелой фазой пандемии», - заявила Меркель.

Она также отметила, что медики во многих больницах работают на грани возможностей. При этом пока невозможно объективно оценить, как на заболеваемость повлияли рождественские и новогодние праздники. Меркель добавила, что в нынешней ситуации Германия должна стремиться к снижению числа заражений до уровня лета-осени 2020 года.

Канцлер также призвала сократить личные контакты и соблюдать противоэпидемические правила.

«Чем последовательнее мы будем в этом вопросе, тем меньше нам придется жить с такими ограничениями», - заявила Меркель.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия продлевает жесткий карантин до конца января.
ForUm

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