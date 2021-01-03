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В Германии планируют продлить действие локдауна. Но сроки продления пока неизвестны.

Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что продление локдауна, ныне рассчитанного до 10 января, состоится во вторник, по итогу совещания канцлера Ангелы Меркель и представителей регионов. Еще вчера о необходимости продлить локдаун договорились руководители всех 16 федеральных земель Германии.

Пока непонятно, на какой срок будет продлен жесткий карантин. Представители земель с худшей статистикой призывают к продлению на три недели, а с лучшей - на две.

Необходимость продления локдауна связана со статистикой заболеваемости, которая, несмотря на введение ужесточенных мер перед Рождеством, остается на высоком уровне. 30 декабря зафиксировали 28,5 тысяч новых случаев заражения, а по итогу субботы, 2 января - 11 тысяч.

Напомним, Минздрав Украины не планирует отменять локдаун с 8 января.
ForUm

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