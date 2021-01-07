Сенат и Палата представителей США возобновили работу после срочной эвакуации после захвата здания Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на NBC New York.

Сейчас Конгресс уже проголосовал против попытки отменить волю избирателей Аризоны - за это решение проголосовало 303 членов Палаты представителей и 93 сенаторов.

Напомним, в среду участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.

Избранный президент США Джо Байден обратился к президенту, проигравшему выборы, Дональду Трампу с призывом выступить на телевидении и призвать своих сторонников прекратить штурм Капитолия.

Еще действующий президент США Дональд Трамп призвал всех, кто находится в здании Конгресса, куда ворвались его сторонники, вести себя мирно. Также он записал обращение, в котором призвал своих сторонников разойтись по домам.

Действующего вице-президента США Майкла Пенса, который приехал в Капитолий для оглашения победы Байдена на выборах, эвакуировали из здания после начала ее штурма.

Силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих.

В результате беспорядков во время штурма Капитолия в Вашингтоне погибли четыре человека.

В столкновениях со сторонниками Трампа 14 полицейских получили ранения.

Также в полиции отметили, что 6 января арестовали 52 человека, участвовавших в штурме американского парламента.