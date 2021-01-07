В результате беспорядков во время штурма Капитолия в Вашингтоне погибли четыре человека.

Такие данные обнародовала полиция округа Колумбия, передает «Украинская правда».

Один человек погиб от огнестрельного ранения, еще три, вероятно, от полученых травм.

В столкновениях со сторонниками Трампа 14 полицейских получили ранения.

Также в полиции отметили, что 6 января арестовали 52 человека, участвовавших в штурме американского парламента.

Американский канал CNN сообщил, что в грудь ранили женщину, которая находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, мэр столицы Мюриэл Боузер сообщила, что режим чрезвычайного положения в Вашингтоне продлен еще на 15 дней.

Напомним, в среду участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.

Избранный президент США Джо Байден обратился к президенту, проигравшему выборы, Дональду Трампу с призывом выступить на телевидении и призвать своих сторонников прекратить штурм Капитолия.

Еще действующий президент США Дональд Трамп призвал всех, кто находится в здании Конгресса, куда ворвались его сторонники, вести себя мирно. Также он записал обращение, в котором призвал своих сторонников разойтись по домам.

Действующего вице-президента США Майкла Пенса, который приехал в Капитолий для оглашения победы Байдена на выборах, эвакуировали из здания после начала ее штурма.

Силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих.

Всего было задержано более 20 человек, операцию провели до наступления в Вашингтоне комендантского часа.