также в разделеМир
Джонсон заверил, что в школах Британии безопасные условия для детей
Германия приняла решение продлить жесткий карантин 8
Мексиканский врач попала в реанимацию после прививки вакциной Pfizer 10
Минск охватили новые акции протеста 20
Жертвами оползня в Норвегии стали пять человек 7
В Хорватии заработал терминал для приема сжиженного газа из США 9
В Британии разрешат смешивать вакцины от коронавируса 24
Известный телеведущий Ларри Кинг госпитализирован с коронавирусом 12
В ООН дали прогноз на количество детей в 2021 году 15
Греция объявила локдаун на неделю 18
Беларусь переходит на биометрические документы 12
Самолет упал на частный дом в США: есть жертвы 12
Суд США разрешил казнить единственную женщину, приговоренную к смертной казни 23
Армения назвала число погибших в войне за Карабах 33
Первый случай побочной реакции на вакцину Pfizer выявлен в Финляндии 41
Исполнитель роли человека-амфибии умер от коронавируса 53
Индия одобрила британскую вакцину 51
После Brexit отец Бориса Джонсона сменил гражданство 39

Ватикан начнет вакцинации против коронавируса «в ближайшие несколько дней». Об этом сообщает The Local в воскресенье, 3 января.

При этом в коротком заявлении Ватикана не упоминалось о Папе Римском Франциске и о том, когда 84-летний понтифик получит вакцину.

«Ожидается, что вакцины могут прибыть во вторую неделю января в количестве, достаточном для удовлетворения потребностей Святого Престола и Ватикана», - сказано в сообщении.

Отметим, что Ватикан купил низкотемпературный холодильник для хранения вакцины, прививки которой начнутся во второй половине января. Приоритет получит «персонал здравоохранения и общественной безопасности, пожилые люди и персонал, наиболее часто контактирующий с населением».

Напомним, в Британии разрешат смешивать вакцины от коронавируса.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3024 грн.
7
Теги