В Великобритании разрешат в редких случаях проводить COVID-вакцинацию разными препаратами, несмотря на отсутствие исследований о смешивании доз. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 3 января.
Власти Британии заявили, что людям можно сделать сочетание двух прививок от COVID-19, например, в случае, если такой же дозы вакцины нет в наличии.
«Если та же вакцина недоступна, или если первый полученный препарат неизвестен, разумно предложить одну дозу доступного препарата для завершения графика вакцинации», - сказано в новых руководящих принципах.
В свою очередь глава отдела иммунизации в Минздраве Англии Мэри Рамзи сказала, что это будет происходить только в крайне редких случаях, и что правительство не рекомендует смешивать вакцины, которые требуют введения как минимум двух доз с интервалом в несколько недель.
В то же время в новых правилах правительства сказано, что "нет доказательств взаимозаменяемости вакцин против COVID-19, хотя исследования еще продолжаются", но в рекомендациях указывается, что, хотя следует приложить все усилия для завершения режима иммунизации одной и той же вакциной, если пациент находится в "непосредственной группе высокого риска" или считается "маловероятным, что он снова приедет", ему могут быть введены другие вакцины.
Напомним, Индия одобрила британскую вакцину.
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