Неизвестные подложили взрывное устройство под двери квартиры тещи главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Взрывное устройство подложили не только под дверь моей мамы, но и под борщаговскую квартиру родителей жены. Полиция, похоже, все девять этажей эвакуировала, пока взрывотехники работали», – написал он.

В то же время в пресс-службе Национальной полиции сообщили, что сегодня, 31 декабря, около 11:00 в полицию поступило сообщение о том, что в Святошинском районе города Киева в многоэтажном жилом доме на третьем этаже у входной двери квартиры, которая сдается в аренду, обнаружены две скрепленные скотчем гранаты Ф-1. Владелицей квартиры является мать жены Виталия Шабунина.

«На место происшествия выехали взрывотехники, спасатели и следственно-оперативная группа. Проводится тщательный осмотр места происшествия, полицейские устанавливают возможных свидетелей и просматривают камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать лиц, причастных к совершению этого преступления. После осмотра этому событию будет дана правовая квалификация», – говорится в сообщении.

При этом в полиции заявили, что учитывая эти события, Виталию Шабунину будет предложены меры безопасности. В случае согласия – их будет обеспечивать полицейские Киева.

Как ранее сообщал ForUm, 30 декабря у квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ривном обнаружили самодельное взрывное устройство.

Шабунин назвал взрывное устройство, подложенное под квартиру матери, «приветом» ему.

В Офисе генпрокурора заявили, что в корпусах гранат, которые обнаружили у квартиры матери активиста, взрывчатки не было.