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Главное управление ГНС просит суд взыскать с Виталия Шабунина налоговый долг в размере более 200 тыс. гривен. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева. Истцом указано Главное управление ГНС в г. Киеве, ответчиком – Шабунин Виталий Викторович, сообщила пресс-служба суда.

В исковых требованиях суд просят, в частности, принять решение в пользу Главного управления ГНС в Киеве, которым взыскать с Шабунина средства налогоплательщика со счетов в банках, обслуживающих такого плательщика на сумму налогового долга в размере 227 437, 92 грн.

Суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Шабунин объяснил, что после поджога его дома в июле 2020 г. «более 1500 неравнодушных людей помогли начать восстановление дома - задонатили 1263544 грн».

«С этих пожертвований уплачивается два налога: военный сбор (его я уже оплатил) и налог на доходы физлиц (НДФЛ) в размере 227 437,92 грн (именно его взимает с меня налоговая). В конце июня я направил письмо налоговой с просьбой отсрочить оплату НДФЛ. Сроки рассмотрения таких просьб – 30 дней, но ответа на то письмо я так и не получил. Зато получил иск в ОАСК», - написал активист.

Шабунин объясняет, что просил отсрочку перед налоговой, потому что тратил заработанные средства на восстановление дома.
ForUm

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