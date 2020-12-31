также в разделеОбщество
Зеленский назначил гранты молодым деятелям в области кинематографии
Кислород ОПЗ признали лекарственным средством 12
В Украине зафиксировано 9699 новых случаев COVID-19 12
Возле квартиры матери Шабунина обнаружили взрывчатку 21
30 декабря. Картина дня 72
Суд по мере пресечения Микитасю возобновится завтра 8
Врач: Пандемия коронавируса закончится летом 2021 16
Зеленскому прислали подарок из Славянска 30
ВОЗ: Лечение COVID-19 должно включать поддержку психического здоровья 11
В Украине циркулирует 5 видов COVID-19 20
Синоптик рассказал, когда в Украине снова ударят морозы 68
Микитась прибыл на суд 15
В поезде Рахов-Харьков пассажир забыл чемодан с $19 тысячами 17
Микитась не явился на суд по избранию ему меры пресечения 11
Иран решил выплатить семьям жертв сбитого самолета МАУ по $150 тысяч 120
Кабмин упростит механизм назначения выплат семьям медиков, умерших от COVID-19 12
Украина заключила контракт на поставку 1,8 миллиона доз китайской COVID-вакцины 654
В Иране заявили о завершении расследования сбития самолета МАУ 27

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин назвал «приветом» ему взрывное устройство, подложенное под квартиру его матери.

 

«Моей маме подложили взрывное устройство под дверь квартиры. Если устройство действительно взрывное (а так утверждает нацполиция), то маму собирались убить.

Очевидно, что это мне такой «привет», а не 69-летней пожилой женщине, которая уже почти ничего не видит», – написал он на своей странице в Facebook.

По словам Шабунина, правоохранительная система не может обеспечить уже даже не справедливость, а элементарную безопасность своих граждан.

«Кто бы за этим не стоял, он уверен в собственной безнаказанности. Эту уверенность ему гарантирует неспособность/коррумпированность/госизмена (на выбор) министра МВД, генпрокурора, председателя СБУ и судебной шоблы. Все вместе они так и не смогли наказать ни одного заказчика нападений на активистов. В тысячах случаев насилия против украинцев ситуация аналогичная», – подчеркнул он.

Шабунин подчеркнул, что правоохранительная, судебная и система безопасности деградируют, продаются с пугающей скоростью. «Скоростью, которая все меньше совместима с выживанием страны. И на все это политическое руководство страны реагирует в лучшем случае видосиками, в худшем - защитой от наказания управленцев этих деградированных систем. Не имеет значения, кто это организовал: олигархи, коррупционная шобла или русские. Сделать это им позволила несостоятельность руководства государства достойно ответить в сотнях предыдущих нападений», – подытожил он.

Как ранее сообщал ForUm, 30 декабря у квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ривном обнаружили самодельное взрывное устройство.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги