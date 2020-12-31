Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин назвал «приветом» ему взрывное устройство, подложенное под квартиру его матери.

«Моей маме подложили взрывное устройство под дверь квартиры. Если устройство действительно взрывное (а так утверждает нацполиция), то маму собирались убить.

Очевидно, что это мне такой «привет», а не 69-летней пожилой женщине, которая уже почти ничего не видит», – написал он на своей странице в Facebook.

По словам Шабунина, правоохранительная система не может обеспечить уже даже не справедливость, а элементарную безопасность своих граждан.

«Кто бы за этим не стоял, он уверен в собственной безнаказанности. Эту уверенность ему гарантирует неспособность/коррумпированность/госизмена (на выбор) министра МВД, генпрокурора, председателя СБУ и судебной шоблы. Все вместе они так и не смогли наказать ни одного заказчика нападений на активистов. В тысячах случаев насилия против украинцев ситуация аналогичная», – подчеркнул он.

Шабунин подчеркнул, что правоохранительная, судебная и система безопасности деградируют, продаются с пугающей скоростью. «Скоростью, которая все меньше совместима с выживанием страны. И на все это политическое руководство страны реагирует в лучшем случае видосиками, в худшем - защитой от наказания управленцев этих деградированных систем. Не имеет значения, кто это организовал: олигархи, коррупционная шобла или русские. Сделать это им позволила несостоятельность руководства государства достойно ответить в сотнях предыдущих нападений», – подытожил он.

Как ранее сообщал ForUm, 30 декабря у квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ривном обнаружили самодельное взрывное устройство.