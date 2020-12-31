В корпусах гранат, которые обнаружили у квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ривном, взрывчатки не было, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Ровенская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по фактам угрозы убийством и хулиганства, совершенного с применением оружия (ч.1 ст.129, ч.4 ст.296 УК Украины).

По данным следствия, вечером 30 декабря 2020 в Ривне у дверей квартиры, где живет мать общественного деятеля в сфере борьбы с коррупцией, выявлено 2 предмета, похожих на гранаты и пластиковую коробку, перемотанную скотчем.

Жители были эвакуированы, на месте работала взрывотехническая группа. По предварительным данным, в корпусах гранат взрывчатки не обнаружено.

Сейчас следственные действия для установления лиц, причастных к преступлению, продолжаются. Будут назначены взрыво-техническая и молекулярно-генетическая экспертизы.

Досудебное расследование в уголовном производстве, которое осуществляет Главное управление Национальной полиции в Ривненской области, взято на контроль руководством Офиса генерального прокурора.

Как ранее сообщал ForUm, 30 декабря у квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ривном обнаружили самодельное взрывное устройство.

Шабунин назвал взрывное устройство, подложенное под квартиру матери, «приветом» ему.