У квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ривном обнаружили самодельное взрывное устройство, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

30 декабря около 21.20 правоохранители получили сообщение о том, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома под дверью квартиры выявлено самодельное взрывное устройство. По предварительной информации, он состоит с двух гранат и черной коробки.

Установлено, чтоб в квартире живет мать общественного активиста Виталия Шабунина.

На место происшествия прибыли сотрудники взрывотехнической службы, следственно-оперативная группа и оперативники.

Кроме того, проводятся первоочередные следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления мотивов такого поступка и лица или лиц, причастных к этому событию.