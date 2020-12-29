Объявление подозрения экс-руководителю строительной компании «Укрбуд» Максиму Микитасю не имеет ничего общего с расследованием коррупционных преступлений, в которых он фигурирует. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что фигуранту объявили о подозрении в совершении двух тяжких преступлений - похищение человека и вымогательство. «Любые манипуляции на эту тему могут быть расценены как вмешательство в деятельность правоохранительных органов. Подчеркиваем, что, согласно ст. 222 Уголовно-процессуального кодекса Украины, «сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным». Именно поэтому публично обнародована только часть доказательств, собранных полицейскими в рамках досудебного расследования. Эта доказательная база стала основанием для объявления по согласованию с процессуальным руководителем подозрения Максиму Микитасю в совершении тяжких преступлений - похищении человека и вымогательстве», – говорится в сообщении.

«Обращаем внимание, что уголовное производство, где фигурирует Максим Микитась и которое расследуют следственные подразделения Национальной полиции, не имеет ничего общего с уголовными производствами, досудебное расследование которых по подследственности осуществляют другие правоохранительные органы. При этом напоминаем, что, согласно ст. 40 Уголовно-процессуального кодекса Украины, «следователь, осуществляя свои полномочия в соответствии с требованиями закона, является самостоятельным в своей процессуальной деятельности, вмешательство в которую лиц, не имеющих на то законных полномочий, запрещается», – заявили в Нацполиции.

«Национальная полиция Украина призывает не манипулировать информацией, поскольку досудебное расследование продолжается. Проводятся следственные действия, санкционированные прокуратурой и судом», – сказано в сообщении.

Напомним, экс-руководителю строительной компании «Укрбуд», фигуранту дела о хищении имущества Нацгвардии Максиму Микитасю сообщено о подозрении в заказе похищения столичного юриста и вымогательстве.

При этом в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что не владеют информацией о доказательной базе, на основании которой следователи Национальной полиции сообщили о подозрении Микитасю.