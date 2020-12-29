Владельцу известной строительной компании сообщено о подозрении в заказе похищения столичного юриста и вымогательстве, сообщает пресс-служба полиции.

По данным ведомства, 8 декабря в Киеве четыре человека похитили юриста компании, которая предоставляла юридические услуги подозреваемому.

Через несколько часов полицейские задержали исполнителей, а впоследствии установили и непосредственного заказчика преступления.

В ходе следствия полицейские выяснили все детали похищения. Заказчиком оказался владелец известной строительной компании, а организатором – лидер преступной группировки, который сейчас находится под стражей за совершение убийства.

«Похищение юриста фирмы, предоставляющей юридические услуги заказчику и его компании, было тщательно спланировано, а подготовка к преступлению проходила в несколько этапов. Получив все данные о будущей жертве, исполнители - члены транснациональной группировки, обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика заставили потерпевшего написать долговую расписку на 800 тыс. долларов США», - говорится в сообщении.

Через несколько часов после похищения полицейские задержали четырех исполнителей и освободили заложника. Во время похищения и задержания злоумышленники сообщали о ходе событий организатору, а тот в свою очередь - заказчику.

На следующий день задержали и двух организаторов.

Сейчас на основании обоснованных доказательств заказчику - владельцу известной строительной фирмы - сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (похищение человека) и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Нацполиция традиционно не называет имя собственника строительной компании, которому предъявлено подозрение. По данным СМИ, речь идет о бывшем владельце компании «Укрбуд», фигуранте дела о хищении имущества Нацгвардии Максиме Микитасе.

Как сообщал ForUm, в Киеве 8 декабря группа лиц похитила сотрудника юридической компании, оказывавшей юридическую помощь руководителю известной строительной фирмы. В тот же день автомобиль с похищенным был обнаружен, четверо похитителей были задержаны и доставлены в управление полиции.

Злоумышленники выманили потерпевшего под предлогом встречи, затолкали в автомобиль и увезли, а по дороге требовали у него возврата несуществующего долга и заставили написать расписку в пользу руководителя строительной фирмы на $800 тыс. Впоследствии у пострадавшего отобрали два мобильных телефона, деньги и технический паспорт на автомобиль.

Микитась в настоящее время находится под ночным домашнем арестом, его подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии, вследствие чего были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн. О подозрении его уведомили 2 октября 2019 года, а 3 декабря 2020 года Микитась пошел на соглашение со следствием, после чего ему была изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест.