Национальное антикоррупционное бюро не владеет информацией о доказательной базе, на основании которой следователи Национальной полиции сообщили о подозрении бывшему народному депутату, экс-бенефициарному владельцу компании «Укрбуд» Максиму Микитасю в заказе похищения столичного юриста и вымогательстве, сообщает пресс-служба НАБУ.

«Видеоматериалы, выложенные в публичном доступе, не содержат достаточных сведений для соответствующих выводов. В то же время, хотим напомнить, что упомянутый экс-нардеп является обличителем, который предоставил детективам НАБУ информацию о коррупции в высших эшелонах власти. По одному из исследованных фактов заместителю руководителя Офиса президента сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления», – говорится в сообщении.

«С тех пор НАБУ сталкивается с беспрецедентным вмешательством в свою деятельность через незаконные решения: тайную необоснованную смену прокуроров в производстве, решением судей с нарушением подсудности, изменение подследственности по делу.

Эти события вызывают беспокойство относительно возможности использования мер уголовного правового характера для блокировки расследований НАБУ и незаконного давления на обличителя с целью содействия уличенным ним лицам в уклонении от предусмотренной законом ответственности», – подчеркнули в НАБУ.

Напомним, владельцу строительной компании «Укрбуд», фигуранте дела о хищении имущества Нацгвардии Максиму Микитасю сообщено о подозрении в заказе похищения столичного юриста и вымогательстве.