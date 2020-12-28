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За минувшую неделю в Украине был выявлен 59 тыс. 381 случай заболевания коронавирусной болезнью. Как передает УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

«За минувшую неделю был выявлен 59 тыс. 381 случай заболевания коронавирусной болезнью. На позапрошлой неделе это число было 70 тыс. 327. Методом ПЦР было проведено 203 тыс. 954 тестирования. За позапрошлую неделю - 250 тыс. 417», - сказал Степанов.

По его словам, уменьшение количества тестов методом ПЦР связано с началом применения экспресс-тестов на антиген.

«За минувшую неделю количество сделанных тестов на выявление антигена экспресс-тестами было 58 тыс. 63. На позапрошлой неделе это количество составляло 34 тыс. 58. Все больные, которые были выявлены при тестировании экспресс-тестами - более 14 тыс. человек, они все попали в нашу статистику заболеваемости», - рассказал глава Минздрава.

Кроме того, Степанов сообщил, что на прошлой неделе были госпитализированы 15 тыс. 907 человек. Общее число людей, которые сегодня находятся в больницах - более 25 тыс. Он уточнил, что это лица или с подтвержденным коронавирусом, или с подозрением на него и которые нуждаются в лечении в больницах.

Напомним, по состоянию на 28 декабря в Украине зафиксировано 4385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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