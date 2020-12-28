По состоянию на 28 декабря в Украине зафиксировано 4385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1588 человек, летальных исходов – 75, выздоровели 7191 человек, осуществлено тестирований за сутки - 15 332 (в том числе методом ПЦР - 12225, методом ИФА - 3107).

За все время пандемии в Украине заболели 1030374 человека, выздоровели - 665 729, летальных исходов - 17 849, проведено ПЦР-тестов - 5485214.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев - 108055 случаев;

Винницкая область - 22 008 случаев;

Волынская область - 32 537 случаев;

Днепропетровская область - 57 196 случаев;

Донецкая область - 35 188 случаев;

Житомирская область - 38 545 случаев;

Закарпатская область - 27 879 случаев;

Запорожская область - 52 175 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 894 случая;

Киевская область - 57 614 случаев;

Кировоградская область - 8234 случая;

Луганская область - 10 013 случаев;

Львовская область - 60 005 случаев;

Николаевская область - 29 878 случаев;

Одесская область - 69134 случая;

Полтавская область - 34 843 случая;

Ривненская область - 40 332 случая;

Сумская область - 40 129 случаев;

Тернопольская область - 33 540 случаев;

Харьковская область - 67 991 случай;

Херсонская область - 17 193 случая;

Хмельницкая область - 38 408 случаев;

Черкасская область - 37 856 случаев;

Черновицкая область - 39 515 случаев;

Черниговская область - 29 212 случаев.