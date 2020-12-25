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Президент Владимир Зеленский подписал закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции», который парламент принял 15 декабря.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ устраняет законодательные пробелы, возникшие в связи с решением Конституционного суда Украины от 27 октября о признании неконституционными отдельных положений Закона Украины «О предотвращении коррупции», и обеспечивает полноценное функционирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Также закон устанавливает дополнительные особенности осуществления полномочий НАПК отношении судей, судей Конституционного Суда Украины, направленные на обеспечение соблюдения гарантий независимости этих лиц. Такой подход будет учитывать решение КСУ от 27 октября и одновременно позволит сохранить эффективность и пропорциональность институционального механизма предотвращения коррупции.

Документ также предусматривает открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Кроме того, законом установлены особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, судей Конституционного суда Украины; обеспечено правовое регулирование относительно ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

«Реализация положений закона будет способствовать снижению уровня коррупции в Украине, позволит восстановить функционирование институционального механизма предотвращения коррупции, будет способствовать восстановлению надлежащей деятельности НАПК и выполнению международных обязательств Украины в сфере предотвращения и противодействия коррупции, дальнейшему воплощению ее европейских и евроатлантических стремлений, а также укреплению авторитета на международной арене», - заявили в ОП.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, 15 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предупреждении коррупции» относительно восстановления институционального механизма предотвращения коррупции», которым возобновляются полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции.

Также ВР приняла закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9 и 188-46, 212-15 в отношении судьи, судьи Конституционного суда Украины».
ForUm

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