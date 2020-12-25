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Полиция выясняет обстоятельства конфликта на территории нефтебазы в Ингульском районе Николаева.

Сообщение о захвате частного предприятия на территории нефтебазы поступило в полицию около 9:15 сегодня, 25 декабря, информирует пресс-служба облглавка.

Представитель фирмы сообщил, что на территорию нефтебазы проникла группа неизвестных мужчин, и они захватили предприятие.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции, сотрудники роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции, Управление полиции охраны, которые держат ситуацию на контроле.

Предварительно установлено, что требования сторон носят гражданско-правовой характер, однако полиция выясняет все обстоятельства.

Проводятся необходимые следственные действия, проверяется законность предоставленных сторонами документов. Информация по данному факту внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений.
ForUm

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