В Министерстве инфраструктуры состоялось учредительное заседание нового наблюдательного совета АО «Укрзализныця», на котором были представлены новые члены совета. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, независимыми членами совета стали:

Амелин Анатолий Игоревич;

Долл Александер;

Карновски Якуб;

Хафер Гепард;

Государство в Наблюдательном совете будут представлять:

Лещенко Сергей Анатольевич

Ломджария Давид

Москаленко Сергей Валерьевич

Также во время заседания был избран председатель Наблюдательного совета — им стал Хафер Гепард. Заместителем председателя стал Сергей Лещенко.

В конце встречи члены совета договорились провести следующее заседание в конце февраля.

Напомним, наблюдательный совет АО «Укрзалізниця» не работал с конца сентября 2021 года. Причина – окончание срока действия контрактов последних 4 членов совета.

В декабре прошлого года Кабинет Министров Украины определил победителей отбора новых членов наблюдательного совета.