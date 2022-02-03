также в разделеЭкономика
СМИ узнали, кто купил полуразрушенный завод «Электронмаш» 35
Глава Госпотребслужбы подала в отставку 10
Кабмин одобрил Соглашение о ЗСТ с Турцией 15
Великобритания выделяет почти GBP2 млрд Украине 21
Цена газа в Европе ушла ниже $900/тыс. куб. м на росте украинского транзита 32
Украина впервые в истории физически импортирует газ из Венгрии 38
Газпром начинает февраль с увеличения прокачки газа через Украину 23
С завтрашнего дня в Украине подорожают пластиковые пакеты 75
Украинцам напомнили, какие налоги им необходимо заплатить до 1 февраля 90
Шмыгаль заявил, что у Украины достаточно ресурсов для макроэкономической стабильности 11
Стоимость гречки в Украине может достигнуть 80 гривен за килограмм 41
В Украине ожидается значительное подорожание мяса 264
Рада может отменить штрафы для ФОПов 17
Стало известно, сколько в Украине будут стоить пластиковые пакеты с 1 февраля 166
В Слуге народа рассказали, когда запустят в Украине накопительную систему пенсий 12
В Украине значительно подорожает плата за интернет 105
НБУ: Высокая продовольственная инфляция будет сохраняться 24
Украинские компании обнародовали цену газа в феврале 56

В Министерстве инфраструктуры состоялось учредительное заседание нового наблюдательного совета АО «Укрзализныця», на котором были представлены новые члены совета. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, независимыми членами совета стали:

  • Амелин Анатолий Игоревич;
  • Долл Александер;
  • Карновски Якуб;
  • Хафер Гепард;

Государство в Наблюдательном совете будут представлять:

  • Лещенко Сергей Анатольевич
  • Ломджария Давид
  • Москаленко Сергей Валерьевич

Также во время заседания был избран председатель Наблюдательного совета — им стал Хафер Гепард. Заместителем председателя стал Сергей Лещенко.

В конце встречи члены совета договорились провести следующее заседание в конце февраля.

Напомним, наблюдательный совет АО «Укрзалізниця» не работал с конца сентября 2021 года. Причина – окончание срока действия контрактов последних 4 членов совета.

В декабре прошлого года Кабинет Министров Украины определил победителей отбора новых членов наблюдательного совета.
Forbes.ua

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги