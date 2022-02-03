В Министерстве инфраструктуры состоялось учредительное заседание нового наблюдательного совета АО «Укрзализныця», на котором были представлены новые члены совета. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Так, независимыми членами совета стали:
- Амелин Анатолий Игоревич;
- Долл Александер;
- Карновски Якуб;
- Хафер Гепард;
Государство в Наблюдательном совете будут представлять:
- Лещенко Сергей Анатольевич
- Ломджария Давид
- Москаленко Сергей Валерьевич
Также во время заседания был избран председатель Наблюдательного совета — им стал Хафер Гепард. Заместителем председателя стал Сергей Лещенко.
В конце встречи члены совета договорились провести следующее заседание в конце февраля.
Напомним, наблюдательный совет АО «Укрзалізниця» не работал с конца сентября 2021 года. Причина – окончание срока действия контрактов последних 4 членов совета.
В декабре прошлого года Кабинет Министров Украины определил победителей отбора новых членов наблюдательного совета.
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