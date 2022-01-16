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В Колливилле (Техас), завершилась операция освобождения заложников, мужчина, который их захватил, убит. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

“Специалисты по спасению заложников вошли в синагогу и освободили трех заложников. Подозреваемый убит", - заявил на брифинге начальник полиции Колливилла Майкл Миллер.

Напомним, в Техасе в пригороде Далласа Колливилле неизвестный взял в заложники посетителей синагоги. Он заявил, что у него есть взрывчатка, поэтому правоохранительные органы действовали так, чтобы не поставить под угрозу жизни невинных людей.

Он представился братом аафии Сиддики, которая осуждена за терроризм и требовала ее освобождения. Источники в правоохранительных органах сообщили изданию, что Сиддики находится в заключении на базе ВВС Карсвелл недалеко от Форт-Уэрта. Она подозревалась в связях с "Аль-Каидой" и была признана виновной в нападении и покушении на убийство американского солдата в 2010 году, ее приговорили к 86 годам тюремного заключения.
ForUm

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