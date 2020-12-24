Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал стратегию Украины по деоккупации полуострова – «Крымскую платформу». Он убежден, создание новой международной площадки не поможет «вернуть Крым», сообщает Крым.Реалии.

«Никакие платформы не помогут, пусть не тратят время, мы на родине навсегда. Информационная политика у них вся направлена на дестабилизацию ситуацию в Крыму, любое осложнение в Крыму вызывает у них истерическую радость, они злорадствуют. Не отвлекайтесь на то, что рассказывают украинские власти, не тратьте время», – заявил Аксенов во время итоговой пресс-конференции 24 декабря.

Власти Украины активно привлекают страны ЕС и Запада к участию в «Крымской платформе» по деоккупации полуострова. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что саммит по деоккупации Крыма планируют провести в Киеве в мае 2021 года.

Спикер МИД России Мария Захарова сказала, что российская сторона готова участвовать в инициируемой Украиной Крымской платформе, если на этой площадке будут обсуждать проблемы полуострова – от водоснабжения до транспортного сообщения.

Международная площадка по деоккупации Крыма (Крымская платформа) – инициатива украинских властей по созданию переговорной платформы для координации действий Украины и международных партнеров по защите прав крымчан и деоккупации аннексированного полуострова.

На 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский призвал страны-участницы присоединиться к созданию платформы.

Первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джаппарова сообщила, что Россию пригласят участвовать в международной платформе, но надежд на это немного.

Власти Украины активно привлекают страны ЕС и Запада к участию в Крымской платформе. О своей заинтересованности в участии уже сообщили Польша и Эстони.

В Кремле не раз указывали на то, что вопрос Крыма закрыт и Россия не намерена включать его в международные переговоры.

В феврале 2014 года вооруженные люди в форме без опознавательных знаков захватили здание Верховной Рады АРК, Совета министров АРК, а также симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск. Российские власти поначалу отказывались признавать, что эти вооруженные люди являются военнослужащими российской армии. Позже президент России Владимир Путин признал, что это были российские военные.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный большинством стран мира «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на «референдуме». Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о «присоединении» Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.