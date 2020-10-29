Украина пригласит на Крымский саммит представителей Российской Федерации, чтобы обсудить пути деоккупации Крыма. Об этом рассказала изданию Euroactiv первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, сообщает Укринформ.

«Если они (представители РФ. - Ред.) приедут, мы будем счастливы задать им все вопросы, которые у нас есть. Потому что Россия является ответственной за ситуацию с нарушением прав человека в Крыму. Это было бы хорошей возможностью обсудить, как Россия может деоккупировать Крым. Чудеса случаются, и если они начнут демонстрировать цивилизованную позицию, мы готовы обсудить такие вопросы», - цитирует Джапарову издание.

По словам первого заместителя министра, ориентировочная дата проведения Крымского саммита все еще обсуждается, включая 21 мая 2021 года.

Джапаров отметила, что несколько стран уже выразили интерес в присоединению к Крымской платформе и участию в саммите, в частности Турция, США и Балтийские страны.

«Для нас важно найти новый инструмент для возвращения Крыма», - заявила она и выразила надежду, что эта инициатива получит поддержку со стороны Евросоюза.

Напомним, президент Владимир Зеленский 23 сентября представил в ООН концепцию международной Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия по деоккупации Крыма.