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Россия вернет икону, подаренную в Сараево главе МИД РФ Сергею Лаврову, для выяснения ее происхождения по линии Интерпола после того, как посольство Украины заявило об украинском происхождении реликвии.

Об этом сообщили в МИД РФ, передает Интерфакс.

«Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола», — объяснили в ведомстве РФ.

14 декабря председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову 300-летнюю позолоченную икону из Луганска.

На украинское происхождении иконы обратило внимание агентство СРНА. На тыльной стороне иконы есть восковая печать с надписью УССР.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Сараево ноту с требованием вернуть 300-летнюю украинскую икону. Там потребовали предоставить информацию о том, как реликвия, которая является частью культурного наследия Украины, оказалась в Боснии и Герцеговине, и способствовать ее немедленному возвращению на родину.

Напомним, в Боснии открыли дело из-за подаренной Лаврову украинской иконы.
ForUm

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