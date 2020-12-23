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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с выражением недоверия министру обороны Андрею Тарану. 

В то же время глава комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич («Слуга народа») опроверг информацию о выражении недоверия Тарану.

Министр обороны Таран прокомментировал свою возможную отставку на фоне сообщений о якобы проблемных моментах  в сотрудничестве с парламентариями.

Из плена боевиков вернули младшего сержанта одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины.

Украина может бесплатно получить дополнительные 8 млн доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX вдобавок к уже гарантированным восьми миллионам. Таким образом, общее количество предоставляемых доз может достигнуть 16 млн. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Минздрав Великобритании выявил в стране еще один вариант коронавируса, который связывают с Южно-Африканской Республикой. 

Следком России предъявил обвинение в убийстве военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву.  

Сегодня, 23 декабря, в Украине по состоянию на 18:00 в 1049 дорожно-транспортных происшествиях погибли 13 человек, 64 – травмированы.

Кабинет Министров упростил оформление вида на жительство в Украине для высококвалифицированных специалистов из Беларуси. 

В Харькове похоронили мэра города Геннадия Кернеса на втором городском кладбище на улице Пушкинской. 

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего председателя Службы безопасности Украины, который скрывается от органов следствия и суда. 

Печерский суд Киева отпустил под личное обязательство командующего Воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова по подозрению в халатности, что привело к катастрофе самолета Ан-26 и гибели 26 военнослужащих.

По состоянию на 23 декабря в Украине зафиксировано 10136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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