В Харькове похоронили мэра города Геннадия Кернеса на втором городском кладбище на улице Пушкинской, передает УНИАН.

Сначала прошла длительная многочасовая церемония прощания — в Благовещенском соборе и в Оперном театре. Гроб с Кернесом был открыт.

На церемонии похорон присутствовали члены семьи Кернеса, народные депутаты, руководство мэрии, друзья и близкие главы Харькова.

Напомним, в ночь на 17 декабря Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике «Шарите», где проходил лечение после осложнений от COVID-19.