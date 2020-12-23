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Кабинет Министров упростил оформление вида на жительство в Украине для высококвалифицированных специалистов из Беларуси. Как сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, соответствующее решение принято на заседании КМУ 23 декабря.

«Поддержали решение, которое позволяет белорусским предпринимателям, специалистам в области ИТ и инноваций и членам их семей одновременно с разрешением на иммиграцию подавать обращение по виду на жительство», – отметил он.

Кроме того, по словам премьера, процедура рассмотрения и получения таких удостоверений будет осуществляться в сокращенный срок, а именно за три рабочих дня.

Напомним, 4 октября президент Владимир Зеленский подписал указ об упрощении процедуры релокации в Украину белорусских высококвалифицированных IT-специалистов.
ForUm

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