Следком России предъявил обвинение в убийстве военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву.

Оно касается дела об убийстве на Донбассе российского гражданина Андрея Миронова, сообщается на сайте следкома.

По версии следствия, военнослужащий войсковой части 3066 Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины гражданин Украины Виталий Маркив, имеющий также гражданство Итальянской Республики, 24.05.2014 находился на позиции в районе горы Карачун близ города Славянска на Донбассе. «Маркив, состоящий в преступном сговоре с командованием указанной войсковой части и военнослужащими регулярных подразделений Вооруженных сил Украины, передал командованию для нанесения артиллерийского удара координаты российского гражданина Миронова, итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и французского журналиста Вильяма Рогуелона. Они прибыли для фотосъемки последствий вооруженного конфликта и следовали в направлении железнодорожного переезда пгт. Андреевка. После этого Маркив произвел в указанных лиц выстрелы из автомата Калашникова, чтобы до начала артиллерийского обстрела они не могли покинуть местность в попытках укрыться. В результате спровоцированного Маркивым артиллерийского удара Миронов и Роккелли погибли, а Рогуелон получил ранения», - заявляет российское следствие.

С учетом показаний свидетелей и иных материалов уголовного дела вынесено постановление о предъявлении обвинения Маркиву в совершении преступления, предусмотренного п.п. «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ответственность за которое предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, 3 ноября апелляционный суд Милана оправдал старшего сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, осужденного судом Павии к 24 годам заключения за якобы причастность к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле и его российского переводчика Андрея Миронова в мае 2014 года в районе Славянска Донецкой области.

Маркив отбывал наказание в тюрьме близ Милана. Он находился под стражей с 30 июня 2017 г. - со дня ареста в Болонье.

После оглашения вердикта апелляционного суда Маркива освободили из тюрьмы.

4 ноября он прибыл в Украину.

11 декабря Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Маркива.