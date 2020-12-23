Из плена боевиков вернули младшего сержанта одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе
«Сегодня, благодаря соответствующим действиям Гуманитарного подгруппы в ТКГ украинской стороне был возвращен военнослужащий одной из механизированных бригад ВСУ, младший сержант Пупко Александр Иванович, который по обстоятельствам, которые устанавливаются, недавно попал на временно неподконтрольную территорию», – сказано в сообщении.
Напомним, 17 декабря во время проверки наличия личного состава одного из подразделений воинской части, которая выполняет задания в районе проведения операции Объединенных сил, было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих подразделения. Поисковые мероприятия положительного результата не дали.
Позже было установлено, что военнослужащий задержан представителями незаконных вооруженных формирований.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время