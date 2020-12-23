также в разделеОбщество
New Eastern Europe: Поддерживая неэффективного Сытника, Запад поддерживает коррупцию в Украине
Адвокат сорвал заседания суда по хищениям в «Энергоатоме», САП требует его наказать
Уже завтра потепление принесет Украине дожди 8
71% украинцев считают, что Украина движется в неправильном направлении 9
Украина – 30-я в Европе по уровню смертности от COVID-19 11
Болгарин пытался вывезти из Украины скрипку Stradivarius, которой 333 года 15
В Украине упростили выдачу вида на жительство специалистам из Беларуси 13
Таран отреагировал на свою возможную отставку 20
Дела Майдана: Суд разрешил спецрасследование в отношении экс-главы СБУ 13
Глава комитета отрицает выражение недоверия Тарану 22
Следком РФ предъявил обвинение Маркиву 19
В Харькове прощаются с Кернесом 23
Из Украины пытались вывезти уникальное издание «Кобзаря» 15
Укрпочту оштрафовали за несвоевременную доставку пенсий 13
Спасатели сняли с дерева мальчика, который хотел помочь коту 17
В министерском баттле победил борщ с вишнями 23
Катастрофа Ан-26: Суд арестовал руководителя полетов Жука 22
Крушение Ан-26: Суд отпустил под личное обязательство командующего Воздушных сил 41

Из плена боевиков вернули младшего сержанта одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе

«Сегодня, благодаря соответствующим действиям Гуманитарного подгруппы в ТКГ украинской стороне был возвращен военнослужащий одной из механизированных бригад ВСУ, младший сержант Пупко Александр Иванович, который по обстоятельствам, которые устанавливаются, недавно попал на временно неподконтрольную территорию», – сказано в сообщении.

Напомним, 17 декабря во время проверки наличия личного состава одного из подразделений воинской части, которая выполняет задания в районе проведения операции Объединенных сил, было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих подразделения. Поисковые мероприятия положительного результата не дали.

Позже было установлено, что военнослужащий задержан представителями незаконных вооруженных формирований.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги