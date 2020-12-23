Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с выражением недоверия министру обороны Андрею Тарану. Об этом сообщил член комитета Сергей Рахманин (фракция «Голос») в комментарии Интерфакс-Украина.

«Комитет выразил недоверие министру обороны. Соответствующее письмо с подписью главы комитета Александра Завитневича было направлено президенту как Верховному главнокомандующему и как человеку, который официально вносит представление на назначение и увольнение министра обороны с должности», – сказал он.

Как сообщалось, фракции «Голос» и «Европейская солидарность» требовали отставки министра обороны Тарана с занимаемой должности.

Верховная Рада назначила Тарана министром обороны 4 марта 2020.