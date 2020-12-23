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Минздрав Великобритании выявил в стране еще один вариант коронавируса, который связывают с Южно-Африканской Республикой. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Sky News.

«Этот новый вариант вызывает у нас большое беспокойство, поскольку он еще больше заразен и, похоже, мутировал дальше, чем новый вариант, обнаруженный в Великобритании», - отметил глава Минздрава Мэтт Хэнкок.

Он добавил, что новый вариант коронавируса обнаружен у двух человек, которые были в контакте с лицами, пребывавшими в ЮАР в течение последних нескольких недель.

По его словам, сейчас на карантине находятся эти два человека и их контактные лица.

Хэнкок поблагодарил власти ЮАР за оперативную передачу информации, когда они узнали о новом штамме коронавируса.

Напомним, 19 декабря в Великобритании объявили об обнаружении нового штамма коронавируса, не более опасного, но более заразного, чем обычный, и в связи с этим объявили строгий локдаун для пораженных районов.

После этих новостей ряд стран мира временно запретили авиарейсы из Британии.

В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины заявили, что на сегодня нет признаков повышенной тяжести течения болезни или смертности от обнаруженного в Великобритании нового варианта SARS-CoV-2.

По данным Минздрава, в Украине пока не зарегистрирован новый штамм коронавируса. 
ForUm

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