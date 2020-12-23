также в разделеПроисшествия
На Одесчине растеряли автомобиль, есть жертвы 11
В Одессе мужчина стрелял в полицейских, пытавшихся его обыскать 14
Боевики 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе 8
В Украине снова растет число новых случаев COVID-19 31
На Харьковщине пьяный сотрудник автосервиса разбил Lexus клиентки 15
«Избили на глазах у жены и сына»: мэр Броваров рассказал подробности нападения 58
В Ривном застрелили известного бизнесмена 42
Ночью неизвестные ограбили дом мэра Броваров 97
Сутки в ООС: 6 обстрелов, ранены 2 военных 10
На Донбассе боевики взяли в плен украинского военного 34
На Черниговщине браконьеры срубили сосен на полмиллиона 13
На Донбассе ранены двое военных 12
На балконе многоэтажки в Днипре спасатели нашли полтысячи летучих мышей 15
Проректор Украинского католического университета умер от коронавируса 11
ООС: Боевики совершили 9 обстрелов, украинские военные открывали огонь 13
Минздрав заявляет о 6545 новых случаях COVID-19 за сутки 17
Боевики на Донбассе подбили трактор, тракторист в больнице 13
Во Львовской области произошло смертельное ДТП 15

Сегодня, 23 декабря, в Украине по состоянию на 18:00 в дорожно-транспортных происшествиях погибли 13 человек, 64 – травмированы, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

«Снег и ДТП: по состоянию на 18:00 час на территории Украины - всего 1049, из которых 56 сообщений о ДТП с погибшими и травмированными, в результате чего 13 человек погибли и 64 – травмированы», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что в Киеве всего произошло 278 ДТП, в которых три человека получили травмы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги