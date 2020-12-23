Сегодня, 23 декабря, в Украине по состоянию на 18:00 в дорожно-транспортных происшествиях погибли 13 человек, 64 – травмированы, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

«Снег и ДТП: по состоянию на 18:00 час на территории Украины - всего 1049, из которых 56 сообщений о ДТП с погибшими и травмированными, в результате чего 13 человек погибли и 64 – травмированы», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что в Киеве всего произошло 278 ДТП, в которых три человека получили травмы.