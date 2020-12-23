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Министр обороны Украины Андрей Таран прокомментировал свою возможную отставку на фоне сообщений о якобы проблемных моментах  в сотрудничестве с парламентариями.

«Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать «третий конверт». Пока – фальцет», - процитировала пресс-служба Минобороны слова Тарана.

Ранее сегодня член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки представитель «Голоса» Сергей Рахманин в комментарии Интерфакс-Украина заявил, что комитет направил президенту письмо именно с выражением недоверия министру обороны Андрею Тарана.  

Позже глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич («Слуга народа») опроверг эту информацию.

Генерал-лейтенант Андрей Таран назначен на должность министра обороны 4 марта 2020. 13 марта он стал также членом СНБО.
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