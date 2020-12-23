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Глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич («Слуга народа») опроверг информацию о выражении недоверия министру обороны Андрею Тарану.

«По информационным ресурсам распространяется информация о якобы выражении недоверия Комитетом национальной безопасности, обороны и разведки - министру обороны Андрею Тарану. Такие сообщения не соответствуют действительности», – написал он в Facebook.

При этом нардеп признал, что «есть определенные замечания по деятельности министерства, но все они решаются в рабочем порядке».

Последнее заседание Комитета было 16 декабря, в повестке дня были вопросы:

изменений к основным показателям государственного оборонного заказа на 2020- 2022 годы, рассмотрение проекта закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.

«Вопрос по министру обороны не стоял и не рассматривался. Более заседаний Комитета не было», - написал Завитневич и призвал не распространять ложную информацию.

Ранее СМИ со ссылкой на члена комитета Сергея Рахманина (фракция «Голос») сообщили, что Тарану выразили недоверие.
ForUm

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