Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего председателя Службы безопасности Украины, который скрывается от органов следствия и суда. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Такое решение суда дает право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia).

Разрешение предоставлено в уголовном производстве по подозрению бывших президента Украины, председателя Службы безопасности Украины и его первого заместителя, министра внутренних дел Украины и его заместителя, командующего внутренними войсками МВД Украины и других высокопоставленных должностных лиц в организации в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014 незаконного воспрепятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышении власти и служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства, умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, а также дезертирства (ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст . 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч.1 ст. 408 УК Украины).

Как известно, СБУ с января 2013 по февраль 2014 года возглавлял Александр Якименко, который в настоящее время проживает в РФ.