В Италии вводят общенациональный локдаун на Новый год и Рождество, чтобы сдержать рост числа больных COVID-19.

Об этом сообщает BBC.

Ограничения в стране будут действовать с 24 по 27 декабря, с 31 декабря по 3 января и с 5 по 6 января.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что это «непростое решение».

«Наши эксперты были серьезно обеспокоены тем, что за Рождество состоится прирост случаев… Поэтому нам пришлось действовать», — сказал он на пресс-конференции.

В течение праздников в Италии будут действовать ограничения «красной зоны». Будут закрыты магазины не первой необходимости, рестораны и бары. По словам Конте, выходить из дома итальянцам разрешается только для работы, в связи с состоянием здоровья или в чрезвычайных ситуациях. Дома можно принимать не более двух гостей без учета людей до 14 лет. Комендантский час в стране будет действовать с 22:00 до 05:00.

С 28 по 30 декабря и 4 января локдаун будет ослаблен. Итальянцы смогут свободно покидать свой дом, однако бары и рестораны будут оставаться закрытыми.

Решение о жестком карантине принято после нескольких дней споров в правительственной коалиции. Одни выступили за полный локдаун, другие — за ограничения, что помогли бы бизнесу, который борется во время пандемии, и позволили бы семьям встретиться.

По состоянию на 19 декабря Италия обнаружили более 1,9 млн случаев COVID-19, более чем 1,2 млн пациентов выздоровели, 67 894 — умерли.

Италия была первой страной в Европе, которая пострадала от коронавируса. Она занимает первое место по количеству смертей среди европейских стран.

Напомним, уже более 1,1 миллиона человек в мире привились от COVID-19.