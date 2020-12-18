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На данный момент в мире вакцину от коронавируса уже получили более 1,1 миллиона человек в 4 странах об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что глобальная кампания по вакцинации населения планеты от COVID-19 является одним из крупнейших вызовов логистического характера в мировой истории.

Так, в США вакцинировать граждан начали на этой неделе в 24 штатах: первыми на очереди были медицинские сотрудники, как и предполагалось. При этом используются вакцины Pfizer Inc. и BioNTech. Первая партия препаратов, которая сейчас распространяется в Соединенных Штатах, включает 5,9 миллиона доз. Однако половина этих доз будет в резерве в течение трех недель (для того, чтобы уже вакцинированные получили обязательную вторую порцию препарата).

Кроме уже упомянутых вакцин, которые уже одобрены в США и Канаде, в эту пятницу американские власти разрешили применение еще одного препарата - от компании Modena.

Отмечается, что эффективность всех этих вакцин выше 90%.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 75 537 853 случая COVID-19, в частности, 1 673 151 летальный, выздоровели 53 033 890 человек.
ForUm

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