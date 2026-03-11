Антимонопольний комітет досліджує причини подорожчання пального

Підвищення цін на пальне в Україні має об’єктивні причини, однак Антимонопольний комітет України не виключає впливу окремих суб’єктивних чинників.

Про це під час виступу у Верховній Раді повідомив голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко.

За його словами, 2 березня Антимонопольний комітет України розпочав моніторинг паливного ринку на предмет можливих порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Зокрема, комітет звернувся до найбільших мереж автозаправних станцій із застереженням щодо безпідставного підвищення цін. Також було проведено низку зустрічей з операторами АЗС.

«За результатами опрацювання отриманої інформації та аналізу зазначених операторами факторів суттєвого підвищення цін комітет уже 9 березня розпочав розгляд справи за ознаками вчинення порушення на ринках роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів у вигляді антиконкурентних узгоджених дій», — сказав Кириленко.

Він додав, що попри наявність об’єктивних причин подорожчання нафтопродуктів, Антимонопольний комітет України перевіряє можливий вплив окремих суб’єктивних чинників на формування цін.

Кириленко зазначив, що одним з основних об’єктивних чинників є імпортозалежність України у паливній сфері. За його словами, після зупинення роботи Кременчуцького нафтопереробного заводу з 2025 року понад 85% світлих нафтопродуктів на українському ринку забезпечується за рахунок імпорту.

У зв’язку з цим зростання котирувань на світових біржах і міжнародних ринках на тлі війни в Ірані вплинуло на ціни в Україні.

Крім того, серед факторів, що впливають на ринок, Кириленко назвав збільшення попиту на пальне на тлі скорочення пропозиції та запасів, зростання вартості закупівлі нафтопродуктів і логістики, а також очікування подальшого підвищення цін.

За інформацією операторів, з 27 лютого обсяги придбання нафтопродуктів зросли: бензину А-95 — на 40–70%, дизельного пального — на 60–140%. Водночас скоротилася пропозиція від європейських постачальників.

Раніше повідомлялося, що на тлі війни в Ірані зупинився рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку. Хоча протока фізично не перекрита, страхові компанії обмежують рух суден через можливі ризики.

Водночас державна компанія «Укрнафта» заявила про намір продавати пальне на своїх автозаправних станціях із мінімальною націнкою, щоб стримувати зростання цін.