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Президент России Владимир Путин заявил, что в Крыму достаточно пресной воды, а работа по разработке артезианских скважин и источников продолжается. Об этом он сказал во время ежегодной пресс конференции 17 декабря, передает Радио Свобода.

«Сейчас проводятся геологические исследования... Часть воды из водозабора перенаправляется в Севастополь. Надеюсь, в ближайшее время не будет испытывать дефицит... Запасов хорошей пресной воды в Крыму достаточно, просто раньше этим не занимались», - сказал Путин.

Он утверждает, что опреснения можно «делать только точечно».

«Есть еще для Крыма новация, специалисты говорят, что в прилегающих к Крыму акваториях, под Азовским морем, запасы воды хорошие, проблему мы решим, средства выделяются», - сказал Путин.

Украина обеспечивала около 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников.

По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической. Небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе, утверждают крымские ученые. С конца августа на полуострове частично ввели графики подачи воды. Официальный Киев настаивает, что поставки воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу возобновятся только после деоккупации Крыма.
ForUm

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