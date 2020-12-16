Следователи ГБР завершили досудебное расследование уголовного производства по подозрению народного депутата Украины VIII созыва Татьяны Черновол.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, по результатам предварительного расследования народный депутат Украины VIII созыва обвиняется в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

По данным предварительного расследования, 18 февраля 2014 подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в котором находился офис одной из политических партий.

В результате пожара погиб работник 1948 года, который находился в помещении партийного офиса. Сейчас сторона защиты ознакомилась со всеми материалами уголовного производства.

Обвинительный акт в соответствии с требованиями статьи 291 УПК Украины направлены в суд.

В апреле Черновол сообщили о подозрении «в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку» и отправили на домашний арест. В сентябре меру пресечения смягчили – заменили на личное обязательство.

Черновол не отрицала причастность к поджогу офиса Партии регионов, но свою вину в убийстве отвергала. Также она рассказывала, что в тот день призвала майдановцев не убивать оппонентов и сама никогда не была «палачом».