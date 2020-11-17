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Бывший нардеп Татьяна Черновол заявила, что правоохранители завершили досудебное расследование в производстве о поджоге офиса Партии регионов в 2014 году.

«Следствие завершило досудебное расследование против меня в деле штурма офиса Партии регионов во время массовых убийств на Майдане 18 февраля 2014 года. После моего ознакомления с делом его передадут в суд. Очевидно, в Печерский. Об этом мне сообщили в ГБР сегодня», - написала она в Facebook.

Напомним, 10 апреля сотрудники ГБР провели обыск в доме Черновол. Ее уведомили о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате которого погиб человек.

16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для Черновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Суд, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 июня 2020 года, возложил на Черновол ряд обязательств, кроме ношения электронного средства контроля: прибывать по первому вызову следователя, не покидать места проживания, воздержаться от общения со свидетелями и сдать документы для выезда за границу.

Позже Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест Черновол. 30 июля Печерский райсуд сократил для нее время пребывания под ночным домашним арестом на час.
ForUm

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