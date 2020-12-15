Бывшей нардепу Татьяне Черновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджоге здания в 2014 году, где на тот момент был штаб Партии регионов.

«Против меня выдвинуты обвинения, дело передается в суд. Следствие завершено», - сообщила она, выйдя из здания Государственного бюро расследований, передает ВВС Украина.

Черновол назвала обвинения «полным бредом». По ее словам, она хочет как можно скорее получить приговор. Он, по ее мнению, должно быть оправдательным. В противном случае Черновол может грозить пожизненное заключение, добавила она.

«Но я готова принять и этот приговор, потому что я считаю, что он ускорит конец этой бестолковой зеленой власти», - заявила политик.

Дело касается инцидента, который произошел 18 февраля 2014. Следствие считает, что в тот день Черновол руководила группой людей и непосредственно участвовала в поджоге здания на улице Липской, где находился штаб Партии регионов. В результате пожара погиб один из сотрудников штаба – Владимир Захаров. Он отравился угарным газом.

В апреле Черновил сообщили о подозрении «в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку» и отправили на домашний арест. В сентябре меру пресечения смягчили – заменили на личное обязательство.

Черновол не отрицала причастность к поджогу офиса Партии регионов, но свою вину в убийстве отвергала. Также она рассказывала, что в тот день призвала майдановцев не убивать оппонентов и сама никогда не была «палачом». Дело против себя она называла проявлением политических репрессий. «Это дело за Майдан. Против меня как против активистки Майдана. Они хотят изменить историю Майдана», - утверждает Черновил. Под зданием ГБР во вторник прошла акция поддержки Татьяны Черновол – пришли, в частности, Арсений Яценюк, Александр Турчинов и Петр Порошенко.