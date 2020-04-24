Апелляционный суд Киева смягчил меру пресечения экс-нардепу от «Народного фронта» Татьяне Черновол.
Круглосуточный домашний арест сменили на ночной (с 22 до 6:00). Мера пресечения должна действовать до 8 июня, сообщает Радио Свобода.
Напомним, 10 апреля сотрудники Государственного бюро расследований провели обыск в доме бывшего народного депутата Татьяны Черновол.
Следователи Государственного бюро расследований сообщили Черновол о подозрении в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц. Она отвергает обвинения.
16 апреля Печерский районный суд Киева отправил Черновол под домашний арест.
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