В Украине по состоянию на 15 декабря зафиксировано 8416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1479 человек, летальных случаев – 233, выздоровели 16150 человек, что является рекордным показателям с начала пандемии.
Кроме того, было осуществлено 55 856 тестирований (в том числе методом ПЦР - 31963, методом ИФА - 23893).
За все время пандемии в Украине заболели - 909 082 человека, выздоровели - 522 868, летальных исходов - 15 480, проведено ПЦР-тестов - 5084649.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.
Количество заболеваний в регионах:
м. Киев - 93302 случая;
Винницкая область - 19 977 случаев;
Волынская область - 28 527 случаев;
Днепропетровская область - 49 961 случай;
Донецкая область - 30062 случая;
Житомирская область - 34 511 случаев;
Закарпатская область - 26 281 случай;
Запорожская область - 43 034 случая;
Ивано-Франковская область - 40 875 случаев;
Киевская область - 49 335 случаев;
Кировоградская область - 7273 случая;
Луганская область - 7987 случаев;
Львовская область - 54 233 случая;
Николаевская область - 24404 случая;
Одесская область - 59 113 случаев;
Полтавская область - 30 025 случаев;
Ривненская область - 36 599 случаев;
Сумская область - 36 098 случаев;
Тернопольская область - 31 374 случая;
Харьковская область - 62 708 случаев;
Херсонская область - 14 346 случаев;
Хмельницкая область - 34 919 случаев;
Черкасская область - 32 272 случая;
Черновицкая область - 37 080 случаев;
Черниговская область - 24 786 случаев.
Напомним, в Украине по состоянию на 14 декабря был зафиксирован 6451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
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