В Украине по состоянию на 15 декабря зафиксировано 8416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1479 человек, летальных случаев – 233, выздоровели 16150 человек, что является рекордным показателям с начала пандемии.

Кроме того, было осуществлено 55 856 тестирований (в том числе методом ПЦР - 31963, методом ИФА - 23893).

За все время пандемии в Украине заболели - 909 082 человека, выздоровели - 522 868, летальных исходов - 15 480, проведено ПЦР-тестов - 5084649.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.

Количество заболеваний в регионах:

м. Киев - 93302 случая;

Винницкая область - 19 977 случаев;

Волынская область - 28 527 случаев;

Днепропетровская область - 49 961 случай;

Донецкая область - 30062 случая;

Житомирская область - 34 511 случаев;

Закарпатская область - 26 281 случай;

Запорожская область - 43 034 случая;

Ивано-Франковская область - 40 875 случаев;

Киевская область - 49 335 случаев;

Кировоградская область - 7273 случая;

Луганская область - 7987 случаев;

Львовская область - 54 233 случая;

Николаевская область - 24404 случая;

Одесская область - 59 113 случаев;

Полтавская область - 30 025 случаев;

Ривненская область - 36 599 случаев;

Сумская область - 36 098 случаев;

Тернопольская область - 31 374 случая;

Харьковская область - 62 708 случаев;

Херсонская область - 14 346 случаев;

Хмельницкая область - 34 919 случаев;

Черкасская область - 32 272 случая;

Черновицкая область - 37 080 случаев;

Черниговская область - 24 786 случаев.

Напомним, в Украине по состоянию на 14 декабря был зафиксирован 6451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.