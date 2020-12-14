В Украине по состоянию на 14 декабря зафиксирован 6451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1895 человек, летальных исходов – 93, выздоровели - 5154 человека, осуществлено тестирований – 25 582 (в том числе методом ПЦР - 20493, методом ИФА - 5089).
За все время пандемии в Украине заболели 900 666 человек, выздоровели - 506 718 человек, летальных исходов - 15 247.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Киев - 91743 случая;
Винницкая область - 19 866 случаев;
Волынская область - 28 246 случаев;
Днепропетровская область - 49 535 случаев;
Донецкая область - 29 660 случаев;
Житомирская область - 34 491 случай;
Закарпатская область - 26 153 случая;
Запорожская область - 42 435 случаев;
Ивано-Франковская область - 40 768 случаев;
Киевская область - 49044 случая;
Кировоградская область - 7225 случаев;
Луганская область - 7929 случаев;
Львовская область - 53 844 случая;
Николаевская область - 24 099 случаев;
Одесская область - 58283 случаи;
Полтавская область - 29 450 случаев;
Ривненская область - 36 262 случая;
Сумская область - 35 968 случаев;
Тернопольская область - 31 283 случая;
Харьковская область - 62 428 случаев;
Херсонская область - 14 207 случаев;
Хмельницкая область - 34 840 случаев;
Черкасская область - 31 607 случаев;
Черновицкая область - 36 889 случаев;
Черниговская область - 24 411 случаев.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время