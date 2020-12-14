В Украине стали делать меньше тестов на выявление COVID-19, именно поэтому Министерство здравоохранения расширяет перечень симптомов, при которых тестирование будут делать бесплатно. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 14 декабря, передает УНИАН.

«На прошлой неделе было выявлено 78 719 случаев заболевания коронавирусной болезнью. На позапрошлой неделе было 89 322 случая. На прошлой неделе было сделано методом ПЦР 244 391 тестирование – это меньше, чем было на позапрошлой неделе, где было 279 189», - отметил Степанов.

В больницах на госпитализации у нас на сегодня находятся 27 393 пациента против 28 163 пациентов, которые были позапрошлой недели.

«Должен разъяснить, потому что сейчас многие говорят о количестве тестов, манипуляции со статистикой и так далее. У нас существенно уменьшилось количество людей, которые обращаются за тестированием и которые имеют признаки коронавирусной болезни. Именно такой алгоритм у нас был. Мы сразу, как только увидели уменьшение количества обращений, мы сразу изменили подходы к тестированию: сейчас у нас необходимо тестировать любых людей, которые имеют признаки респираторного заболевания. Также мы добавили экспресс-тесты – тесты на антиген, которыми тоже нужно тестировать людей. На завтра будет соответствующий разъяснительный алгоритм: как люди могут пройти тестирование, в том числе и контактные больные – каким образом, где именно они могут сделать тесты. Для того, чтобы у нас увеличивалось количество тестирований и, соответственно, больше верифицировать наших (больных) граждан и контактных больных. Мощности наших лабораторий мы существенно увеличили, нам надо расширить перечень граждан, которые имеют доступ к тестированию», - подчеркнул министр.

По словам Степанова, изменения алгоритма означают, что увеличится количество людей, которых «государство будет бесплатно тестировать» на COVID-19. Теперь будут тестировать всех людей с признаками ОРЗ, ведь «симптомы коронавирусной болезни отличаются от одного больного к другому».

Министр также отметил, что количество людей в стационарах не увеличивается – и это указывает на стабилизацию ситуации с эпидемией, в том числе благодаря «карантину выходного дня».

«Если мы посмотрим на статистику, в том числе по количеству людей, находящихся в наших больницах, она не увеличивается. Мы можем фиксировать и говорим о том, что есть соответствующая стабилизация по количеству больных коронавирусной болезнью. Мы видим это по цифрам, в том числе и по количеству госпитализированных лиц», - заявил Степанов.



Напомним, в Украине по состоянию на 14 декабря зафиксирован 6451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.