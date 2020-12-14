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Народный депутат от «Слуги народа» Юрий Камельчук заявил в эфире канала «Наш», что коронавирусная болезнь COVID-19 – «выдумка», как и любая вакцина против какой-либо болезни, передает LIGA.net.

«Абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19», – прозвучала такая дезинформация.

По словам 40-летнего нардепа, «мы сейчас слышим об эффективности вакцин в 70%, в 50%, некоторые считают нормальным 30%. Если у нее такая эффективность, то возникает вопрос, что же она лечит и не вредит ли».

Применительно к COVID-19 ни один медик/ученый не считает эффективность вакцины 30% «нормальной».

Напомним, в Украине по состоянию на 14 декабря зафиксирован 6451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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