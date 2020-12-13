В ночь на воскресенье в Харьковской области произошел пожар на Змиевской тепловой электростанции (ТЭС) компании Центрэнерго. Об этом сообщает ГСЧС 13 декабря.

Указано, что в 1:04 ночи поступила информация о возгорании в корпусе Б энергоблока №9.

«К месту происшествия были направлены подразделения ГСЧС в количестве 12 отделений на автоцистернах и два – на автолестницах. По прибытию было установлено, что горела набивка двух регенеративных воздушных подогревателей и произошло повышение температуры в четырех бункерах золы. Площадь пожара составляла 50 кв. м», – говорится в сообщении.

По данным спасателей, в 3:45 пожар был локализован, в 8:36 – полностью ликвидирован. С огнем боролись 60 человек и 16 единиц техники.

Пострадавших нет. Причина возгорания и нанесенный ущерб устанавливаются.

Напомним, полиция установила личность погибшего при пожаре в Полтаве.