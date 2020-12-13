Правоохранители установили личность мужчины, погибшего во время пожара в кинотеатре "Котляревского" в Полтаве. Им оказался местный житель.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области в своем Facebook.

«Работники Полтавского отдела полиции установили личность мужчины, обгоревшее тело которого нашли после ликвидации пожара в историческом здании по улице Соборности, 31. Им оказался местный парень, 1993 года рождения», - указано в сообщении.

В настоящее время следователи выясняют, каким образом погибший попал в здание, а также причины и обстоятельства возникновения пожара.